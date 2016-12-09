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Взгляд «Двины-Информ». Политические итоги-2016: Архангельское областное собрание депутатов

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Пятница, 23 декабря, 15:45

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/politics/2016/12/23/48225.html

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Взгляд «Двины-Информ». Политические итоги-2016: Архангельское областное собрание депутатов

Взгляд «Двины-Информ». Политические итоги-2016: Архангельское областное собрание депутатов
«Двина-Информ» продолжает проект, посвященный итогам работы органов власти за прошедший год. Ранее мы анализировали работу губернатора и правительства, администрации Архангельска, а сегодня представляем свое видение деятельности Архангельского областного собрания депутатов.

Спикер

Председатель Архангельского областного Собрания Виктор Новожилов отработал третий год в этой должности. Однако эксперты нет-нет да и вспомнят его предшественника – «политического аксакала» Виталия Фортыгина. Пока продолжают сравнивать, Новожилов набирает политический вес.

К чести Виктора Новожилова можно заметить, что он не «ломает об коленку» то, что было создано его предшественником. Атмосфера взаимоуважения в областном собрании сохранилась. Грамотно был проведен закон о сокращении количества депутатов с 62 до 47 человек: никаких забастовок, голодовок, пикетов и истерик среди народных избранников. 48 человек проголосовали за, причем, среди них были и представители так называемой «оппозиции».

Новожилов не старается затмить губернатора Игоря Орлова, скорее выглядит как его верный соратник и проводник идей. С одной стороны это хорошо: депутатская «фронда» в Архангельске была при всех губернаторах до Орлова, особенно сильной оказалась при Николае Киселеве и Илье Михальчуке. Говорят, депутаты во главе с Фортыгиным даже требовали в свое время не переназначать Киселева, иначе объявили бы бойкот. С Михальчуком в последнее время тоже было тяжело, все помнят, как по инициативе коммуниста Александра Новикова его чуть было не отправили в отставку (не хватило нескольких голосов). С другой стороны, спикер должен в отношениях с исполнительной властью занимать собственную позицию, ведь разделения властей никто не отменял. Виктор Феодосьевич говорит, что с правительством области возникают и споры, но, как правило, они решаются мирно.

От Виталия Фортыгина Новожилов по наследству получил умение политически балансировать. Как известно, Виталий Сергеевич был подлинным мастером компромисса и мог утихомирить самый гневный депутатский бунт. Причем, без жертв и особых последствий. Это качество роднит его со знаменитым Анастасом Микояном, который работал «от Ильича до Ильича без инфаркта и паралича». Новожилов пока только учится у старшего товарища, но успехи уже есть.

В то же время в информационном пространстве Новожилов о себе пока серьезно не заявил. В медиа-рейтингах он либо в середине, а еще чаще в конце списка спикеров. Но тут можно вспомнить высказывание губернатора Орлова о рейтингах: белый шум.

В общем, спикер Новожилов на сегодня скорее даже не политик, а хороший функционер. Наверное, на этом этапе деятельности это даже неплохо.

Яркие депутаты

Самыми активными областными депутатами в 2016 году были тандем Александр Дятлов – Екатерина Поздеева. Про них уже стали говорить как про местных «борцов за нравственность». В свое время Дятлов особенно включился в борьбу с сектами. Итогом стало принятие областного закона о миссионерской деятельности. Надо сказать, что приняли его не единодушно, были и противники, в том числе среди коллег Дятлова по «Единой России». Однако вскоре подобный закон был принят на федеральном уровне, а потому наш, местный, утратил свою силу.

Дятлов и Поздеева прославились борьбой с разным злом для молодежи: энергетиками и электронными сигаретами. Также Дятлов активно поднимал тему так называемых отбойников на трассе «Архангельск-Северодвинск». И попутно боролся с депутатами-прогульщиками, предлагая ужесточить парламентский регламент. А еще, будучи главой комитета по ЛПК, поднимал темы вроде возможности проведения конкурсов на заключение договоров аренды в лесной отрасли. Короче говоря, активный и заметный депутат.

Заслуживает внимания и парламентский старожил Эрнест Белокоровин. Именно он вытащил «запылившийся» законопроект о сокращении численности депутатов. Ранее этот документ был принят в первом чтении, а затем задвинут. Белокоровин к нему вернулся, отмечая, что в Архангельской области самый большой парламент в СЗФО. А тут – возможность сократить расходы. «Поправка» Белокоровина может стать символически самым заметным законопроектом 2016 года. Спорили-шумели, но в итоге приняли.

Гиперактивным в 2016-м году был молодой депутат Юрий Шаров, попутно исключенный за «раскольничество» из «Справедливой России». Так, весной он предлагал отменить транспортный налог (идея лидера СР Сергея Миронова). Коллеги-депутаты Шарова не поддержали (только 13 – «за»). Проталкивал в информационное пространство депутат и злободневную тему капитального ремонта. Предлагал в частности сделать закон о капремонте социально ориентированным. Еще одна идея – придание официального статуса «детям войны».

Достаточно заметен стал представитель ЛДПР Сергей Пивков. По количеству инициатив он почти сравнялся с Шаровым. Он предлагал в частности выдать так называемый материнский капитал для молодых мам, которые решатся родить в возрасте от 22 до 24 лет. К не поддержанным инициативам Пивкова относятся весьма спорные - о присвоении Северодвинску звания «Город воинской славы» и введении уголовной ответственности за надругательство над Государственным гимном России. Активно высказывался депутат и по поводу так называемого «налога на тунеядство». Из последних инициатив - законопроект, касающимся ежегодной индексации денежных выплат ветеранам труда, репрессированным и труженикам тыла.

Однако и Шарова и Пивкова в кулуарах часто называют «популистами». Мол, все инициативы хоть и громкие, но на деле неосуществимые. Сами депутаты считают, что «правящая партия» хитрит: сначала отклоняет законопроекты оппозиции, а потом сама же их проводит под другим «соусом». Короче говоря, в облсобрании идет борьба идей.

Нельзя не отметить вице-спикера Игоря Чеснокова, известного лоббиста системы образования. В области здравоохранения преуспел Сергей Эммануилов, который возглавляет профильный комитет.

Достаточно независимую позицию зачастую занимают член фракции КПРФ Надежда Виноградова, депутат «без фракции» Антонина Драчева и «единоросс», представитель Плесецкого района Андрей Попов. Все они одномандатники, то есть, избраны населением, а потому стараются в своей работе руководствоваться интересами избирателей. На сессиях особенно активен депутат из Новодвинска, член фракции «Патриоты России» Иван Попов. Он выступает по каждому социально значимому законопроекту, имеет свое мнение, не боится его высказывать. Не отстает от него и вышеупомянутый Юрий Шаров. Эти народные избранники не дают парламенту окончательно превратиться в «машину для голосования».

Не так слышны и заметны стали коммунисты. Александр Новиков то ли подустал, то ли смирился с ролью «политического меньшинства». Его коллеги по фракции совсем растворились в парламентской тишине, редко подают голос, редко с кем-то спорят. Фракция «Справедливой России» тоже не так активна, как в прошлом созыве, если не считать исключенного из партии Шарова, который стал считать себя независимым депутатом. Во фракции «Единая Россия» есть депутаты, чьи фамилии неизвестны не только избирателям, но даже коллегам. Так было в момент прекращения полномочий депутата Мещерякова, о котором в облсобрании знали, пожалуй, только в отделе кадров.

Есть в областном собрании и два депутата, которые «заседают» в СИЗО – это бывший профсоюзный лидер области Александр Савкин и бизнемен-лесопромышленник Сергей Мышковский. Кстати, Савкин уже получил по совокупности преступлений девять лет колонии. Дело Мышковского в настоящее время рассматривается в областном суде.

Много говорили в уходящем году и про депутатские доходы. Самый богатый народный избранник – бизнесмен-строитель из Котласа Андрей Палкин (доход – 483 млн.) осенью был избран депутатом Госдумы РФ и оставил облсобрание. Кстати, в Госдуме он тоже был признан самым богатыми. Сейчас лидером по доходам в АОСД является бизнесмен Михаил Авалиани (88 млн.), за ним следует Виктор Заря (48 млн.)

Что касается досрочных отставок, то кроме ушедшего в Госдуму Андрея Палкина, свои полномочия сложил экс-гендиректор «Звездочки» Владимир Никитин, ушедший на повышение в Санкт-Петербург. Все остальные продолжали работать на своих местах.

Посмотрим, что нам даст 2017-й год, который для депутатов областного собрания будет предпоследним. А дальше нас снова ждет предвыборная борьба…

Алексей Морозов, Сегодня 14:13

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Комментарии
Гленн, сегодня 15:13

Пусть депутаты деньги копят. Уж мы их через годик потрясем...

Двинеинформ, сегодня 15:18

Будете ли писать о деятельности мэра Северодвинска Гмырина в 2016 году? И про ларечников из Арх гордумы? (Сырова,Фролов,Климов и тд)?
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