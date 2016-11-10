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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/politics/2016/12/22/48185.html

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Политика

Станет ближе к Годзишу. Николай Евменов ушел в отставку

Станет ближе к Годзишу. Николай Евменов ушел в отставку
Уполномоченный по правам бизнеса Архангельской области Николай Евменов вчера на сессии областного собрания смог убедить народных избранников в поддержке его инициативы о сокращении внеплановых проверок бизнеса. И после этого ушел в отставку. Свой пост он занимал с 2013 года.

На своей странице в соцсети Николай Евменов так сказал о своей отставке: "Друзья, я завершаю период работы в должности уполномоченного при Губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей. Это был очень интересный и творческий этап в моей профессиональной жизни. Я благодарю всех, кто был рядом и помогал мне в создании и развитии регионального института бизнес-омбудсмена! Впереди новый ответственный этап".

Стоит отметить, что Евменов на своей должности был весьма активен, неоднократно выступал с серьезными предложениями по упрощению работы бизнеса. Тем не менее, весной нынешнего года он предпринял попытку уйти в политику - неудачно участвовал в праймериз по выборам в Госдуму РФ от "Единой России". 

Эксперты "Двины-Информ" сходятся во мнении, что Николай Евменов перейдет на работу в администрацию Архангельска, на один из ключевых постов. На госслужбе он работал с 2010 года: был заместителем министра по делам молодежи и спорта, затем стал бизнес-уполномоченным. Сам Евменов пока хранит молчание относительно своего будущего, но уже ясно, что из "властной колоды" он не выпадет. 

Имя нового бизнес-уполномоченного будет названо на следующей неделе. 

Алексей Морозов, Сегодня 10:46

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Комментарии
я, сегодня 11:41

этот парниша далеко пойдёт, лишь бы не посадили
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