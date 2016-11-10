Станет ближе к Годзишу. Николай Евменов ушел в отставку

Уполномоченный по правам бизнеса Архангельской области Николай Евменов вчера на сессии областного собрания смог убедить народных избранников в поддержке его инициативы о сокращении внеплановых проверок бизнеса. И после этого ушел в отставку. Свой пост он занимал с 2013 года.

На своей странице в соцсети Николай Евменов так сказал о своей отставке: "Друзья, я завершаю период работы в должности уполномоченного при Губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей. Это был очень интересный и творческий этап в моей профессиональной жизни. Я благодарю всех, кто был рядом и помогал мне в создании и развитии регионального института бизнес-омбудсмена! Впереди новый ответственный этап".

Стоит отметить, что Евменов на своей должности был весьма активен, неоднократно выступал с серьезными предложениями по упрощению работы бизнеса. Тем не менее, весной нынешнего года он предпринял попытку уйти в политику - неудачно участвовал в праймериз по выборам в Госдуму РФ от "Единой России".

Эксперты "Двины-Информ" сходятся во мнении, что Николай Евменов перейдет на работу в администрацию Архангельска, на один из ключевых постов. На госслужбе он работал с 2010 года: был заместителем министра по делам молодежи и спорта, затем стал бизнес-уполномоченным. Сам Евменов пока хранит молчание относительно своего будущего, но уже ясно, что из "властной колоды" он не выпадет.

Имя нового бизнес-уполномоченного будет названо на следующей неделе.