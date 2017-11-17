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Понедельник, 4 декабря, 19:03
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/12/04/54275.html
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Ранее судимый мужчина украл видеорегистратор из автомобиля
В конце ноября 2017 года в отдел полиции № 2 (по обслуживанию Ломоносовского округа города Архангельска) УМВД России по г. Архангельску поступило сообщение местного жителя.
По словам потерпевшего, в его автомобиль, припаркованный около одного из домов по проспекту Новгородский, проник неизвестный и похитил видеорегистратор стоимостью около 13 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемый – нигде не работающий, ранее неоднократно судимый 34-летний архангелогородец, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
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