Ранее судимый мужчина украл видеорегистратор из автомобиля

В конце ноября 2017 года в отдел полиции № 2 (по обслуживанию Ломоносовского округа города Архангельска) УМВД России по г. Архангельску поступило сообщение местного жителя.

По словам потерпевшего, в его автомобиль, припаркованный около одного из домов по проспекту Новгородский, проник неизвестный и похитил видеорегистратор стоимостью около 13 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемый – нигде не работающий, ранее неоднократно судимый 34-летний архангелогородец, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.