Мезенского убийцу будут судить

Прокурором Мезенского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Мезени Василия Завидовича, обвиняемого в убийстве.

Установлено, что Завидович в ночь на 11 августа, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в парке на проспекте Советский в Мезени, в ходе ссоры со своим знакомым, возникшей на почве личных неприязненных отношений, нанес несколько ударов ножом в жизненно важные органы потерпевшего, отчего наступила его смерть.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.





Уголовное дело направлено в Лешуконский районный суд для рассмотрения по существу.