Житель Мезени ударил полицейского

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя, подозреваемого в применении насилия в отношении представителя власти.

По версии следствия, 27 ноября утром подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире в городе Мезень Архангельской области, с целью воспрепятствовать законной деятельности сотрудника ОМВД России «Мезенский», прибывшего для пресечения правонарушения, ударил представителя власти рукой в область головы, причинив ему телесные повреждения и физическую боль.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.