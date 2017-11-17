В Архангельске осужден телефонный террорист

Исакогорский районный суд Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал 42-летнего Виталия Некрасова виновным в заведомо ложном сообщеним об акте терроризма.

Установлено, что Некрасов в ночное время, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с принадлежащего ему мобильного телефона по номеру вызова экстренной службы «112» позвонил в ГБУ Архангельской области «Служба спасения им. И.А. Поливаного» и сообщил заведомо не соответствующие действительности сведения о том, что в доме № 3 по ул. Мира в г. Архангельске заложена бомба.

Некрасов вину в предъявленном обвинении признал полностью, свой поступок объяснить не смог, поскольку в момент совершения преступления находился в состоянии сильного опьянения, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу.