Архангелогородец по пьяни чуть не убил незнакомца

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего жителя областного центра, подозреваемого в покушении на убийство.

По предварительной версии, 17 ноября утром в общем коридоре жилого дома по улице Урицкого в городе Архангельске подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес не менее 2 ударов ножом в область спины ранее незнакомому мужчине. Лишь благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший остался в живых.

В ходе допроса подозреваемый пояснил следователю, что решил выяснить отношения с мужчиной, полагая, что тот ранее обидел его девушку, сообщает пресс-служба регионального СУСК.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели, назначены экспертизы.