Пожар ликвидирован в 05:05. В результате пожара значительно повреждены огнем строение, оборудование. На место пожара выезжали пожарно-спасательные расчёты ПЧ-26, ПЧ-36 в составе 7 человек и 3 единицы техники, сообщает пресс-центр регионального МЧС.
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/12/03/54259.html
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В Вельском районе горела пилорама
Сегодня ночью в деревне Ленино-Ульяновская Вельского района произошел пожар на частной пилораме. Пострадавших нет.
Пожар ликвидирован в 05:05. В результате пожара значительно повреждены огнем строение, оборудование. На место пожара выезжали пожарно-спасательные расчёты ПЧ-26, ПЧ-36 в составе 7 человек и 3 единицы техники, сообщает пресс-центр регионального МЧС.
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