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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/12/02/54255.html

Происшествия

Два одновременных пожара в Архангельске: полыхнули баня и легковушка

Два одновременных пожара в Архангельске: полыхнули баня и легковушка
Сегодня в шестом часу вечера в Архангельске произошло два пожара. Первый из них возник в частной бане, расположенной на улице Нагорной. Его потушили через 15 минут.

В результате повреждены кровля, перекрытие по всей площади и наружные стены снаружи на 10 квадратных метрах. На место пожара выезжали пожарно-спасательные расчёты в составе 10 человек и двух единиц техники. Жертв и пострадавших нет.

Практически в это же время полыхнуло в центре города – там возле дома 46 по проспекту Новгородский, 46 пламя охватило частный автомобиль «ВАЗ-2107». Пожар ликвидировали в считанные минуты. Здесь также обошлось без жертв. Огнём в салоне автомобиля повреждены задние сидения. С возгоранием боролись пятеро пожарных и одна единица техники, сообщает пресс-центр регионального управления МЧС РФ.

Вчера 21:49

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Комментарии
vlad1950, сегодня 17:13

хорошо что любимый транспорт поморов олени негорюч
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