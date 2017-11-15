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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/12/02/54247.html

Происшествия

В Холмогорском районе ссора из-за машины привела к кровавой поножовщине

В Холмогорском районе ссора из-за машины привела к кровавой поножовщине
Фото Ивана Малыгина
Завершено предварительное следствие по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против собственности 22-летнего жителя Холмогорского района. Ему инкриминируется покушение на убийство.

По предварительной версии, утром 9 сентября в посёлке Двинской обвиняемый на почве личных неприязненных отношений причинил не менее 15 ножевых ранений своему 34-летнему знакомому. Благодаря своевременной госпитализации пострадавший остался жив, и преступный умысел не был доведён до конца.

На допросе обвиняемый пояснил, что он, управляя автомобилем потерпевшего в состоянии опьянения, допустил наезд на препятствие, из-за чего машина получила повреждения. Это привело к конфликту с хозяином транспортного средства. Обороняясь от разгневанного собственника, фигурант дела пустил в ход нож.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. В связи с этим уголовное дело с утвержденным  прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

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