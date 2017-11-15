Незаконные рубки в Верхнетоемском районе нанесли ущерб на 30 миллионов рублей

В ходе внеплановой проверки, проведенной сотрудниками отдела лесного и пожарного надзора минлеспрома Архангельской области, выявлен факт незаконных рубок в Вернетоемском районе.

Основанием для проведения мероприятия явились данные дистанционного мониторинга. Они указывали на наличие незаконных рубок в защитных лесах. В ходе обследования информация подтвердилась.

По оценкам экспертов, общий объем незаконной заготовки леса составил 2,8 тысячи кубометров, а ущерб от выявленных нарушений превысил 30 миллионов рублей.

В настоящее время в адрес арендатора лесных участков, где были выявлены нарушения. Также направлено претензионное письмо о возмещении ущерба, причиненного лесному фонду.

Кроме того, для принятия решения о возбуждении уголовного дела материалы проверки направлены в правоохранительные органы, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и ЛПК Поморья.