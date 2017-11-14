В Архангельске будут судить банду мошенников, отравивших мужчину ради квартиры

Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении четверых жителей областного центра. Они, в зависимости от роли и степени участия каждого, обвиняются в убийстве, похищении паспорта, подделке удостоверения, мошенничестве и укрывательстве преступлений.

По версии следствия, летом 2016 года 32-летний архангелогородец организовал хищение двухкомнатной квартиры стоимостью два миллиона 800 тысяч рублей, расположенной на проспекте Ленинградский в областной столице. В ней проживал одинокий 49-летний мужчина. Реализуя преступный умысел, инициатор противоправного деяния путём уговоров и материального посула в размере 100 тысяч рублей склонил своего знакомого к совершению убийства хозяина. В процессе совместного употребления спиртных напитков исполнитель подсыпал квартиросъёмщику смертельную дозу токсичного соединения мышьяка.

В дальнейшем злоумышленники вывезли труп жертвы за город и сбросили в реку Юрас. Затем они подделали паспорт покойного, вклеив в него фотографию одного из соучастников преступления. Это позволило им в дальнейшем приватизировать квартиру и продать её по фиктивной сделке пособнику преступления.

В отношении обвиняемых судом на основании ходатайства следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

При проведении допросов организатор преступлений свою вину не признал. Двое из соучастников, включая непосредственного исполнителя убийства, свою вину признали в полном объёме и дали показания об обстоятельствах совершенных преступлений. Третий соучастник, принимавший участие в мошеннической сделке, а также укрывательстве преступления, свою вину признал частично.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. В связи с этим уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.