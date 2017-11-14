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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/11/30/54211.html

Происшествия

Пожар в Архангельске унёс жизни двоих человек

Пожар в Архангельске унёс жизни двоих человек
Сегодня около восьми утра на пульт диспетчера противопожарной службы поступил звонок от очевидцев о пожаре в Соломбальском округе Архангельска. Возгорание произошло в двухэтажном деревянном доме по улице Советская, 64.

На место сразу же были направлены огнеборцы из 4-й пожарно-спасательной части, расположенной в километре от места происшествия.

В квартире, где начался пожар, уже через три минуты после вызова была проведена разведка. Пожарные обнаружены там мужчину и женщину без признаков жизни. Их передали бригаде скорой помощи. Однако, несмотря на все усилия медиков, вернуть к жизни пострадавших так и не удалось.

В 08.30 пожар был ликвидирован, огонь удалось не выпустить за пределы одной квартиры. Личности погибших и причина пожара сейчас устанавливаются, сообщает портал «Безопасность Архангельской области».

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