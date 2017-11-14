Пожар в Архангельске унёс жизни двоих человек

Сегодня около восьми утра на пульт диспетчера противопожарной службы поступил звонок от очевидцев о пожаре в Соломбальском округе Архангельска. Возгорание произошло в двухэтажном деревянном доме по улице Советская, 64.

На место сразу же были направлены огнеборцы из 4-й пожарно-спасательной части, расположенной в километре от места происшествия.

В квартире, где начался пожар, уже через три минуты после вызова была проведена разведка. Пожарные обнаружены там мужчину и женщину без признаков жизни. Их передали бригаде скорой помощи. Однако, несмотря на все усилия медиков, вернуть к жизни пострадавших так и не удалось.

В 08.30 пожар был ликвидирован, огонь удалось не выпустить за пределы одной квартиры. Личности погибших и причина пожара сейчас устанавливаются, сообщает портал «Безопасность Архангельской области».