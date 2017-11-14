Убийцы коряжемского сапожника предстанут перед судом

Следственными органами завершено расследование уголовного дела по обвинению троих жителей Коряжмы. Им в зависимости от роли и степени участия каждого инкриминируются убийство и разбой.

Установлено, что 30 апреля 2016 года в подвальном помещении обувной мастерской, расположенной в Коряжме, после тушения очага возгорания обнаружено тело 39-летнего работника.

По версии следствия, вечером 29 апреля обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришли к своему знакомому мастеру по ремонту обуви, чтобы занять денег на спиртное. Когда тот отказал им в займе, двое из них напали на него и задушили. После этого обвиняемые обыскали помещения мастерской и похитили денежные средства, шесть икон, золотые ювелирные изделия, а также коллекцию монет, причинив своими действиями ущерб на общую сумму более 170 тысяч рублей.

С похищенным имуществом с места преступления преступники скрылись. Большую часть ювелирных изделий и иконы в последующем продали в Вологде. В мастерской из-за оставленного включенным электрического прибора начался пожар. На его локализацию выехали представители специализированных служб, которые и обнаружили тело убитого.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. В связи этим уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.