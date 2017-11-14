Вынесен приговор по делу о жестокой расправе в гаражном кооперативе Архангельска

Архангельский областной суд согласился с позицией государственного обвинения и признал двух жителей региональной столицы. Андрею Остахову, 40 лет от роду, инкриминировались разбой и убийство, а 33-летнему Сергею Виноградову – кража.

Установлено, что Остахов договорился с Виноградовым о хищении автомобиля Toyota Hilux. Вечером 26 декабря 2015 года Виноградов, выследив этот автомобиль в гаражном кооперативе «Агат», сообщил об этом Остахову. Тот, в свою очередь, незаконно проник в гаражный бокс и, выходя за пределы достигнутой ранее договорённости, напал на владельца иномарки. Используя колюще-режущие орудия, он нанёс мужчине не менее 13 ударов по голове и туловищу. В итоге потерпевший скончался на месте преступления. После этого Виноградов проник в гаражный бокс и похитил вышеупомянутое авто вместе со всем с находившемся в нем имуществом. Общий ущерб от действий злоумышленников составил более одного миллиона рублей.

С места преступления злоумышленники скрылись, распорядившись добычей по своему усмотрению. Виноградов за похищенный автомобиль передал Остахову 150 тысяч рублей.

Решением суда Остахову и Виноградову назначены наказания в виде лишения свободы сроком 23 года и 12 лет соответственно. Отбывать наказание они будут в исправительных колониях особого режима. Также с них взыскано два с половиной миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.