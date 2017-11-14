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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/11/28/54167.html

Происшествия

Возвращение долга по-холмогорски: избиение, плен и угроза отпилить руку

Возвращение долга по-холмогорски: избиение, плен и угроза отпилить руку
Фото с сайта westword.com
Следственными органами завершено расследование уголовного дела по обвинению двух жителей города бумажников 40 и 22 лет от роду. Им инкриминируется самоуправство и незаконное лишение свободы.

По версии следствия, вечером 20 июня в одной из квартир дома по улице Красноармейской в Холмогорах обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решили принудить знакомого к возврату долга. Для этого они применили к нему целый «комплекс» мер воздействия: нанесли потерпевшему множественные удары руками по голове и телу, а также угрожали отпилить ему руку. После этого они привязали мужчину простынёй к батарее отопления, вставили в рот кляп, и, снимая пленника на камеру мобильного телефона, удерживали его до пяти часов утра. На рассвете 21 июня жертве удалось сбежать от своих мучителей.

На допросе обвиняемые заявили, что им пришлось компенсировать ущерб, который они причинили третьему лицу вместе с потерпевшим. Из-за того, что тот в последующем отказался возвращать им долг, они и были вынуждены пойти на противоправные действия.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

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