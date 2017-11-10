Пожар ликвидирован в 09:22. В результате пожара закопчена квартира по всей площади. На место пожара выезжали пожарно-спасательные расчёты ПЧ-25 в составе 7 человек и 2 единиц техники, сообщает пресс-центр регионального МЧС.
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/11/26/54142.html
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В Ленском районе при пожаре спасли двух человек
Сегодня утром в селе Яренск Ленского района произошёл пожар в частном жилом доме. Пострадавших нет, спасены два человека.
Пожар ликвидирован в 09:22. В результате пожара закопчена квартира по всей площади. На место пожара выезжали пожарно-спасательные расчёты ПЧ-25 в составе 7 человек и 2 единиц техники, сообщает пресс-центр регионального МЧС.
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