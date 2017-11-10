Молодой архангелогородец едва не погиб, пытаясь перейти реку по льду

Сегодня в Архангельске около 16 часов на льду возле судового хода на реке Маймакса был замечен мужчина с непонятными намерениями. Надо сказать, что сейчас выход на такой лёд смертельно опасен.

На место были немедленно направлены сотрудники аварийно-спасательного центра МЧС. При помощи аэролодки «Пиранья» они добрались до мужчины. Как оказалось, 23-летний молодой человек на свой страх и риск решил пройти по льду с причала 22-го лесозавода на остров Бревенник. Однако по пути он несколько раз провалился.

Добравшись до судового хода, он понял, что угодил в западню – пути назад уже не было, а впереди маячила верная смерть. Архангелогородец в растерянности замер на месте. Спасатели взяли незадачливого ходока на борт и доставили на причал 23-го лесозавода. Там его уже ожидала машина скорой помощи. К счастью, парень отделался лёгким переохлаждением и в госпитализации не нуждался. Ему крупно повезло, что его заметили. Случись происшествие на полчаса позже – и он бы стал полностью невидим в сгустившейся темноте.

В пресс-центре регионального управления МЧС ещё раз напоминают, что выход на лёд сейчас смертельно опасен. Провал грозит смертью от переохлаждения и замерзания. В холодной воде через 3-5 минут в зависимости от особенностей организма человек уже не может выбраться самостоятельно. Еще спустя 4-5 минут наступают необратимые изменения.