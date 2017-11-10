Новости дня

На автозимник для Нёноксы выделено почти 300 тысяч рублей

Полицейские Архангельска задержали юношу-рецидивиста с наркотиком

В Архангельской области установилась умеренно-зимняя погода

Улицу Поморскую в Архангельске перекроют из-за открытия ёлки

Мобильная версия 16+

Суббота, 25 ноября, 13:25

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/11/25/54131.html

Происшествия

Полицейские Архангельска задержали юношу-рецидивиста с наркотиком

Полицейские Архангельска задержали юношу-рецидивиста с наркотиком
Фото Ивана Малыгина
Утром 23 ноября около одного из домов по улице Стрелковой в Архангельске был задержан нигде не работающий и ранее неоднократно судимый 20-летний местный житель.

Молодого человека доставили в отдел полиции, где в ходе личного досмотра у него было обнаружено и изъято вещество растительного происхождения. Согласно проведённой экспертизе, оно является наркотическим средством в крупном размере.

В отношении архангелогородца возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание до десяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В настоящее время на территории Поморья проводится второй этап ежегодной Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», направленной на предупреждение незаконного потребления наркотиков.

Рассказать о фактах незаконного оборота наркотиков жители региона могут по «телефону доверия» УМВД России по Архангельской области - (8182) 216-555, а также по телефону Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД - (8182) 42-16-16 (круглосуточно).

Сегодня 11:48

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

В Архангельской области установилась умеренно-зимняя погодаСегодня 10:32

Депутаты Архоблсобрания просят генпрокурора разобраться с ГринписВчера 17:02
5 комментариев

Ольга Фокина, Игорь Гапанович, "Правда Севера": определены «Достояния Севера»Вчера 12:31
4 комментария

Пятничная погода в Поморье: гололёд и немного снегаВчера 09:14

В 2018 году Поморье получит 140 миллионов рублей на расселение «авариек»Позавчера 16:39

Реклама
Происшествия

Из котласской котельной безработный молодчик утащил бензогенераторВчера 16:16

Секс пьяных школьников в архангельской квартире обернулся уголовным деломВчера 15:07

Жительница Архангельска хотела поживиться деньгами с чужой картыПозавчера 21:15

Пожилая женщина насмерть сбита «Газелью» в ПлесецкеПозавчера 17:12

Пожилой северянин погиб в ночном пожаре у себя домаПозавчера 15:51

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

На автозимник для Нёноксы выделено почти 300 тысяч рублей

В Архангельской области установилась умеренно-зимняя погода

Улицу Поморскую в Архангельске перекроют из-за открытия ёлки

В Поморье полицейские и приставы провели операцию «Штраф»

Депутаты Архоблсобрания просят генпрокурора разобраться с Гринпис

В Поморье 140 тысяч семей пользуются интернетом от «Ростелекома»

Бюджетникам Поморья проиндексируют зарплату

АЦБК начал полевые работы по оценке энергетического потенциала свалочного газа

Архангельская область получит 160 миллиардов рублей в виде инвестиций

В столице Поморья провели Дни Новодвинска

7 отличий Годзиша от Павленко

Глава Каргопольского района написал заявление об отставке

В Архангельском облсобрании два новых депутата

Архангельских думцев снова признали малоэффективными. Кроме Епифановой

Глава Каргопольского района получил нагоняй от губернатора

Из котласской котельной безработный молодчик утащил бензогенератор

Секс пьяных школьников в архангельской квартире обернулся уголовным делом

Жительница Архангельска хотела поживиться деньгами с чужой карты

Пожилая женщина насмерть сбита «Газелью» в Плесецке

Северяне взяли «серебро» на первенстве России по настольному теннису

Лыжники Поморья достойно завершили выступления в Хакасии

Юные футболисты «Строителя» стали сильнейшими в Поморье

«Особые» спортсмены Архангельской области завоевали четыре медали в Питере

Северодвинский силач Владимир Гришаев завоевал «золото» на чемпионате России

На фестиваль «Arctic open» приглашены кинематографисты из восьми стран

Архангелогородцы смогут посетить традиционную выставку козуль

В центре Москвы открылась памятная доска в честь худрука Северного хора Нины Мешко

Межрегиональный музейный форум стартовал в Архангельске

Минэкономразвития Поморья создаст единый реестр сувенирной продукции
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru