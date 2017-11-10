Полицейские Архангельска задержали юношу-рецидивиста с наркотиком

Утром 23 ноября около одного из домов по улице Стрелковой в Архангельске был задержан нигде не работающий и ранее неоднократно судимый 20-летний местный житель.

Молодого человека доставили в отдел полиции, где в ходе личного досмотра у него было обнаружено и изъято вещество растительного происхождения. Согласно проведённой экспертизе, оно является наркотическим средством в крупном размере.

В отношении архангелогородца возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание до десяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В настоящее время на территории Поморья проводится второй этап ежегодной Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», направленной на предупреждение незаконного потребления наркотиков.

Рассказать о фактах незаконного оборота наркотиков жители региона могут по «телефону доверия» УМВД России по Архангельской области - (8182) 216-555, а также по телефону Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД - (8182) 42-16-16 (круглосуточно).