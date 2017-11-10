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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/11/24/54120.html

Происшествия

Секс пьяных школьников в архангельской квартире обернулся уголовным делом

Секс пьяных школьников в архангельской квартире обернулся уголовным делом
Фото с сайта freepik.com
Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту нарушения неприкосновенности частной жизни и распространения материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

По версии следствия, в ночь на 19 ноября в квартире одного из домов по улице Беломорской Флотилии в областном центре компания несовершеннолетних употребляла спиртные напитки. Будучи в изрядном подпитии, 14-летний подросток и 15-летняя школьница вступили в половое сношение. В это время неизвестное лицо, находившееся в этом же помещении, засняло данный процесс на мобильный телефон.

Съёмка велась без согласия школьников, невольно ставших главными героями любительского ролика. Также в кадр попали интимные части тела девушки. Затем указанное видое было выложено в Интернете, сообщает пресс-служба регионального СУ СК

Дело принято к производству следственным отделом по Соломбальскому округу г. Архангельска.

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