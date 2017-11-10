Пожилой северянин погиб в ночном пожаре у себя дома

Женщина сразу же разбудила своего мужа, который является старшим добровольной пожарной команды. В течение считанных минут он обзвонил членов ДПД, и вскоре добровольцы стали разворачивать мотопомпу на месте пожара. К ним на помощь по тревоге подоспели огнеборцы пожарной части посёлка Рикасиха.
Совместными усилиями от огня удалось уберечь окружающие постройки. Во время тушения и разборки полыхнувшего дома на кухне было обнаружено тело хозяина. На днях он отметил свой 61-й день рождения. Мужчина проживал в доме один и, по словам односельчан, был крепким хозяином.
Причина ночного происшествия сейчас устанавливается, сообщает пресс-центр регионального управления МЧС.