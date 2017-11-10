Хмельная жительница Новодвинска избила и ограбила мужчину на ночной улице

Новодвинский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал виновной ранее судимую 43-летнюю Наталью Качалову. Ей инкриминировался грабёж, совершенный с применением насилия.

Установлено, что ночью 20 июня Качалова, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на улице Димитрова в городе бумажников ограбила незнакомого мужчину. Сбив прохожего с ног, она несколько раз ударила его по голове. Добычей разбойницы стали мобильный телефон и пачка сигарет. Общей стоимость всего вышеназванного составила 1269 рублей.

При вынесении приговора судом учтены отрицательные характеристики личности гражданки. Ранее она отбывала наказание в виде лишения свободы за совершение имущественных преступлений. В её нынешних действиях прослеживался опасный рецидив.

Решением суда Качаловой назначено наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.