К северодвинской дачнице через окно влез незваный гость с топором

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего жителя города корабелов. Он подозревается в незаконном проникновении в жилище против воли проживающего там лица.

По версии следствия, вечером 13 сентября мужчина, будучи пьяным, топором разбил стекло в окне одного из дачных домов садоводческого товарищества и проник внутрь. Там самым он нарушил право 59-летней хозяйки дома на неприкосновенность жилища.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Проверяется информация о том, что незваный гость испортил не только окно, но и фасады дома и бани, а также бытовую технику.

От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной. В нём он объяснил свои действия алкогольным опьянением, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

За незаконное проникновение в жилище Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание от штрафа до трёх месяцев ареста.