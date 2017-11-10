К северодвинской дачнице через окно влез незваный гость с топором

По версии следствия, вечером 13 сентября мужчина, будучи пьяным, топором разбил стекло в окне одного из дачных домов садоводческого товарищества и проник внутрь. Там самым он нарушил право 59-летней хозяйки дома на неприкосновенность жилища.
Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Проверяется информация о том, что незваный гость испортил не только окно, но и фасады дома и бани, а также бытовую технику.
От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной. В нём он объяснил свои действия алкогольным опьянением, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.
За незаконное проникновение в жилище Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание от штрафа до трёх месяцев ареста.