Жительница Поморья украла 800 тысяч рублей у вологодских стариков

В полицию Вологды поступило несколько заявлений от пенсионеров о хищении денежных средств. В ходе работы по заявлениям полицейские установили, что к преступлениям причастна молодая женщина.

Во всех случаях указанная особа подходила на улице к пожилым людям, представлялась сотрудником социальных или газовых служб и предлагала проверить газовые трубы или счетчики. Злоумышленница убеждала пенсионеров, что необходимо вместе с ней написать заявление по установленному образцу. Доверчивые старики пускали её к себе домой, где во время беседы гостья просила внести предоплату за оказание услуг, а затем уходила.

Вскоре хозяева понимали, что заплатили за несуществующие услуги, а также обнаруживали пропажу своих сбережений. Общий ущерб от действий лже-соцработницы составил порядка 800 тысяч рублей.

Отработав места преступления и сопоставив улики, сотрудники уголовного розыска задержали на территории Вологды 28-летнюю жительницу Архангельской области. Похищенные деньги воровка потратила на личные нужды.

Сейчас в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье «Кража» и «Мошенничество». Ей грозит до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД Вологодчины.