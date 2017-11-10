Под Котласом мстительный пенсионер спалил дом соседа

Заместителем Котласского межрайонного прокурора утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 59-летнего местного жителя Алексея Подсекина. Ему инкриминируется умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога.

Установлено, что в ночь на 31 июля Подсекин решил коварно отомстить соседу. Причиной тому послужили неприязненные отношения между мужчинами. Злоумышленник задался целью уничтожить принадллежащий оппоненту жилой деревянный дом, расположенный в садово-огородническом товариществе «Малодвинское».

Реализуя разработанный план мести, пенсионер облил стены дома бензином из принесенной им паяльной лампы и поджёг внешнюю деревянную стену строения. Дождавшись, когда разгорится пламя, он скрылся с места преступления. В результате начавшегося пожара значительная часть соседского жилища была уничтожена огнём. А та, что уцелела, оказалась в непригодном состоянии и восстановлению не подлежит.

Сейчас уголовное дело направлено в Котласский городской суд, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.