Под Котласом мстительный пенсионер спалил дом соседа

Установлено, что в ночь на 31 июля Подсекин решил коварно отомстить соседу. Причиной тому послужили неприязненные отношения между мужчинами. Злоумышленник задался целью уничтожить принадллежащий оппоненту жилой деревянный дом, расположенный в садово-огородническом товариществе «Малодвинское».
Реализуя разработанный план мести, пенсионер облил стены дома бензином из принесенной им паяльной лампы и поджёг внешнюю деревянную стену строения. Дождавшись, когда разгорится пламя, он скрылся с места преступления. В результате начавшегося пожара значительная часть соседского жилища была уничтожена огнём. А та, что уцелела, оказалась в непригодном состоянии и восстановлению не подлежит.
Сейчас уголовное дело направлено в Котласский городской суд, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.