В Северодвинске тлеющее одеяло ставило без жилья молодую семью

Накануне в городе корабелов в одном из деревянных домов по улице Пионерской произошёл пожар. А виной всему стало обычное детское одеяло.

Утром маленькая двухлетняя девочка играла в комнате на кровати. Случайно на постель упала настольная лампа, которая использовалась в качестве освещения. Спустя некоторое время по квартире поплыл запах горелого.

Прибежавшая мать ребёнка обнаружила в ватном одеяле маленький прогар и залила его стаканом воды. Промоченное одеяло женщина вынесла на балкон, проветрила комнату, одела дочку и отправилась с ней погулять.

Спустя некоторое время уже на улице она увидела, что со стороны её дома поднимается дым. Придя на место, женщина с ужасом увидела, что горит и балкон, и смежная с ним комната, а а пламя вышло уже на кровлю. Пожарные и спасатели сделали всё возможное, чтобы спасти старый деревянный дом. Оттуда потребовалась эвакуация 10 человек, сообщает пресс-центр регионального управления МЧС РФ.

Пожар удалось локализовать в объёме одной комнаты. Однако последствия для молодой семьи оказались очень тяжелыми. Комната и обстановка в ней уничтожены огнем. Погорельцы нашли временное пристанище у родственников.