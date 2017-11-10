Пьяные архангелогородцы, обидевшись на товарища, взяли штурмом его жильё

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении четверых жителей областного центра в возрасте от 32 до 38 лет. Они подозреваются в незаконном проникновением в жилище, совершённом с применением насилия.

По версии следствия, утром 6 октября указанный «квартет», будучи в изрядном подпитии, заявился на квартиру в доме по улице Урицкого в Архангельске. Ранее подозреваемые употребляли там спиртные напитки. Один из них с силой толкнул руками хозяина квартиры, пытавшегося воспрепятствовать проходу незваных гостей внутрь. После этого визитёры без разрешения зашли в помещение, чем нарушили право потерпевшего на неприкосновенность жилища. После случившегося хозяин сразу же обратился в правоохранительные органы.

Один из фигурантов, давших признательные показания, пояснил следователю, что они пришли для разговора к знакомому. Поводом для выяснения отношений послужило то, что предыдущее застолье на дому у последнего закончилось ссорой.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося, производится сбор доказательственной базы.

За незаконное проникновение в жилище против воли проживающего в нем лица, совершённое с применением насилия, Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание от штрафа до двух лет лишения свободы, напоминает пресс-служба регионального СУ СК.