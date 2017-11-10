Новости дня

В Северодвинске тлеющее одеяло ставило без жилья молодую семью

7 отличий Годзиша от Павленко

Архангельская область получит 160 миллиардов рублей в виде инвестиций

В Холмогорском районе осудили семейного деспота, третировавшего жену и сына

Мобильная версия 16+

Среда, 22 ноября, 13:26

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/11/21/54069.html

Происшествия

Пьяные архангелогородцы, обидевшись на товарища, взяли штурмом его жильё

Пьяные архангелогородцы, обидевшись на товарища, взяли штурмом его жильё
Фото Ивана Малыгина
Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении четверых жителей областного центра в возрасте от 32 до 38 лет. Они подозреваются в незаконном проникновением в жилище, совершённом с применением насилия.

По версии следствия,  утром 6 октября указанный «квартет», будучи в изрядном подпитии, заявился на квартиру в доме по улице Урицкого в Архангельске. Ранее подозреваемые употребляли там спиртные напитки.  Один из них с силой толкнул руками хозяина квартиры, пытавшегося воспрепятствовать проходу незваных гостей внутрь. После этого визитёры без разрешения зашли в помещение, чем нарушили право потерпевшего на неприкосновенность жилища.  После случившегося хозяин сразу же обратился в правоохранительные органы.

Один из фигурантов, давших признательные показания, пояснил следователю, что они пришли для разговора к знакомому. Поводом для выяснения отношений послужило то, что предыдущее застолье на дому у последнего закончилось ссорой.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося, производится сбор доказательственной базы.

За незаконное проникновение в жилище против воли проживающего в нем лица, совершённое с применением насилия, Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание от штрафа до двух лет лишения свободы, напоминает пресс-служба регионального СУ СК.

Вчера 20:55

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

7 отличий Годзиша от ПавленкоСегодня 13:12

Когда же раздевалка «Водника» заживёт хоккеем?Сегодня 10:17
2 комментария

Среда сулит Архангельской области снежную погодуСегодня 09:17

«Водник» сразится с чемпионом России из ХабаровскаВчера 17:00

Архангельск угодил в число аутсайдеров по экологическому развитиюВчера 15:40

Реклама
Происшествия

В Северодвинске тлеющее одеяло ставило без жилья молодую семьюСегодня 13:15

Полиции нужна помощь: разыскивается сбивший человека водительВчера 18:10

Архангельский рыбак едва не погиб, пустившись вплавь по Двине на байдаркеВчера 16:47

Новодвинские полицейские обнаружили нарколабораторию в гаражеВчера 13:42

В Северодвинске разозлённый клиент жестоко избил работника автомойкиВчера 12:02

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

В Холмогорском районе осудили семейного деспота, третировавшего жену и сына

Правительство Поморья проанализировало обращения северян в Госжилинспекцию

На награду «Достояние Севера» заявлен 51 претендент

В Вельске 22-летняя гендиректор ООО оставила бухгалтера без зарплаты

Среда сулит Архангельской области снежную погоду

Архангельская область получит 160 миллиардов рублей в виде инвестиций

В столице Поморья провели Дни Новодвинска

Дмитриевский ЛПХ инвестировал в техперевооружение более 210 млн. руб.

Группа «Илим» значительно перевыполнила взятые на себя обязательства в Год экологии

Конечные регулируемые цены на электрическую энергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в октябре 2017 года

7 отличий Годзиша от Павленко

Глава Каргопольского района написал заявление об отставке

В Архангельском облсобрании два новых депутата

Архангельских думцев снова признали малоэффективными. Кроме Епифановой

Глава Каргопольского района получил нагоняй от губернатора

В Северодвинске тлеющее одеяло ставило без жилья молодую семью

Полиции нужна помощь: разыскивается сбивший человека водитель

Архангельский рыбак едва не погиб, пустившись вплавь по Двине на байдарке

Новодвинские полицейские обнаружили нарколабораторию в гараже

Когда же раздевалка «Водника» заживёт хоккеем?

«Водник» сразится с чемпионом России из Хабаровска

В Северодвинске люди с ограниченными возможностями состязались в плавании

Боец из Поморья Владимир Ковалев получил «серебро» на чемпионате СЗФО

Спортсменка из Поморья завоевала «золото» на Кубке Хакасии

Минэкономразвития Поморья создаст единый реестр сувенирной продукции

Тверская публика тепло встретила артистов Северного хора

Архангельский спектакль показали на сцене столичного театра имени Маяковского

В столице Поморья завершились Дни Германии

Елена Шатковская может стать почетным гражданином Архангельской области
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru