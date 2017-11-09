Полиции нужна помощь: разыскивается сбивший человека водитель

Стражи правопорядка просят откликнуться очевидцев дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 15 ноября около 16.38 на 24 километре северодвинской автодороги.

Неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем (известно, что это была легковая иномарка тёмного цвета), двигался со стороны Северодвинска в направлении к Архангельску. На пешеходном переходе он допустил наезд на мужчину 1972 года рождения.

В результате случившегося пешеход получил телесные повреждения, а сам водитель вопреки правилам дорожного движения оставил место происшествия.

Всех, кто располагает какой-либо информацией по поводу ДТП, просят обращаться по телефонам: 28-59-69, 41-27-11, 41-27-44.