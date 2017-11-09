Новости дня

Пьяные архангелогородцы, обидевшись на товарища, взяли штурмом его жильё

На улице Ленина в Архангельске зажгутся десятки фонарей

Полиции нужна помощь: разыскивается сбивший человека водитель

Поморье планирует сотрудничать с Исландией в сфере судостроения

Мобильная версия 16+

Вторник, 21 ноября, 21:51

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/11/21/54062.html

Происшествия

Архангельский рыбак едва не погиб, пустившись вплавь по Двине на байдарке

Архангельский рыбак едва не погиб, пустившись вплавь по Двине на байдарке
Фото с сайта way-up-north.com
Сегодня около полудня 30-летний житель острова Хабарка решил проверить сети на реке. Несмотря на то, что на Северной Двине уже установилась ледяная корка, он пустился в путь на байдарке.

Вскоре в плавсредстве образовалась предательская течь и лодка начала наполняться ледяной водой. Сообразив, что до берега ему не дотянуть, мужчина позвонил по номеру 112. На том конце проводы сразу же оценили серьезность положения и переключили звонок на ближайших к тонущему рыбаку спасателей из Центральной спасательной станции.

Группа помощи выдвинулась на место на аэросанях-амфибии «Патруль». Спасатели Михаил Карпов и Константин Титов обнаружили мужчину лежащим на льду без движения. Титов в гидрокостюме добрался до мужчины, надел на него спасательный круг и его удалось затащить в аэросани.

Пострадавшего благополучно доставили на родную Хабарку. В медицинской помощи он не нуждался.

В пресс-центре регионального МЧС предупреждают: сейчас настало очень опасное время, когда вода достигла отметки замерзания, идет шуга, устанавливается ледостав. Выходить на лёд сейчас смертельно опасно — провал под него грозит смертью.

Сегодня 16:47

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

«Водник» сразится с чемпионом России из ХабаровскаСегодня 17:00

Архангельск угодил в число аутсайдеров по экологическому развитиюСегодня 15:40

Чаще всего у северян выявляют болезни кровообращения и органов пищеваренияСегодня 11:37

Во вторник в Архангельской области ожидается похолоданиеСегодня 09:17

Ресторан «Якорь» в Архангельске окончательно демонтируют к концу ноябряВчера 20:01
3 комментария

Реклама
Происшествия

Пьяные архангелогородцы, обидевшись на товарища, взяли штурмом его жильёСегодня 20:55

Полиции нужна помощь: разыскивается сбивший человека водительСегодня 18:10

Новодвинские полицейские обнаружили нарколабораторию в гаражеСегодня 13:42

В Северодвинске разозлённый клиент жестоко избил работника автомойкиСегодня 12:02

Архангелогородцы вновь становятся жертвами телефонных мошенниковВчера 16:10

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

На улице Ленина в Архангельске зажгутся десятки фонарей

Поморье планирует сотрудничать с Исландией в сфере судостроения

Новогоднюю ёлку в центре Архангельска украсили гирляндами

Архангельск угодил в число аутсайдеров по экологическому развитию

Эпидемии ОРВИ в Архангельской области пока нет

В столице Поморья провели Дни Новодвинска

Дмитриевский ЛПХ инвестировал в техперевооружение более 210 млн. руб.

Группа «Илим» значительно перевыполнила взятые на себя обязательства в Год экологии

Конечные регулируемые цены на электрическую энергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в октябре 2017 года

Начинающие предприниматели Архангельской области приняли участие в семинаре по рекламе и маркетингу

Глава Каргопольского района написал заявление об отставке

В Архангельском облсобрании два новых депутата

Архангельских думцев снова признали малоэффективными. Кроме Епифановой

Глава Каргопольского района получил нагоняй от губернатора

В день рождения Игоря Годзиша признали "медиапозитивным"

Пьяные архангелогородцы, обидевшись на товарища, взяли штурмом его жильё

Полиции нужна помощь: разыскивается сбивший человека водитель

Новодвинские полицейские обнаружили нарколабораторию в гараже

В Северодвинске разозлённый клиент жестоко избил работника автомойки

«Водник» сразится с чемпионом России из Хабаровска

В Северодвинске люди с ограниченными возможностями состязались в плавании

Боец из Поморья Владимир Ковалев получил «серебро» на чемпионате СЗФО

Спортсменка из Поморья завоевала «золото» на Кубке Хакасии

Хоккеисты архангельского «Помора» одержали две важные победы

Минэкономразвития Поморья создаст единый реестр сувенирной продукции

Тверская публика тепло встретила артистов Северного хора

Архангельский спектакль показали на сцене столичного театра имени Маяковского

В столице Поморья завершились Дни Германии

Елена Шатковская может стать почетным гражданином Архангельской области
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru