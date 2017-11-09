Архангельский рыбак едва не погиб, пустившись вплавь по Двине на байдарке

Сегодня около полудня 30-летний житель острова Хабарка решил проверить сети на реке. Несмотря на то, что на Северной Двине уже установилась ледяная корка, он пустился в путь на байдарке.

Вскоре в плавсредстве образовалась предательская течь и лодка начала наполняться ледяной водой. Сообразив, что до берега ему не дотянуть, мужчина позвонил по номеру 112. На том конце проводы сразу же оценили серьезность положения и переключили звонок на ближайших к тонущему рыбаку спасателей из Центральной спасательной станции.

Группа помощи выдвинулась на место на аэросанях-амфибии «Патруль». Спасатели Михаил Карпов и Константин Титов обнаружили мужчину лежащим на льду без движения. Титов в гидрокостюме добрался до мужчины, надел на него спасательный круг и его удалось затащить в аэросани.

Пострадавшего благополучно доставили на родную Хабарку. В медицинской помощи он не нуждался.

В пресс-центре регионального МЧС предупреждают: сейчас настало очень опасное время, когда вода достигла отметки замерзания, идет шуга, устанавливается ледостав. Выходить на лёд сейчас смертельно опасно — провал под него грозит смертью.