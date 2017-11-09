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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/11/21/54057.html

Происшествия

Новодвинские полицейские обнаружили нарколабораторию в гараже

Новодвинские полицейские обнаружили нарколабораторию в гараже
Фото с сайта express.co.uk
Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали на территории города бумажников местного жителя, подозреваемого в организации нарколаборатории. Согласно имеющимся данным, задержанный арендовал гараж якобы для ремонта автомобилей. На самом же деле он изготавливал там наркотические средства.

В ходе обыска в вышеупомянутом гараже оперативники обнаружили и изъяли ингредиенты, приспособления и инструменты для изготовления психотропного зелья. Возбуждены уголовные дела по фактам незаконного производства и приобретения наркотиков. Если вина подозреваемого будет доказана, то ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

Сейчас в отношении злоумышленника судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведётся следствие.

В пресс-службе регионального УМВД напоминают, что в настоящее время на территории области проводится второй этап ежегодной Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», направленной на предупреждение незаконного потребления наркотиков.

Сообщить о фактах незаконного оборота наркотиков жители региона могут по «телефону доверия» УМВД России по Архангельской области (8182) 216-555, а также по телефону Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД (8182) 42-16-16 (круглосуточно).

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