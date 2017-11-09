В Северодвинске разозлённый клиент жестоко избил работника автомойки

Вступил в законную силу приговор Северодвинского городского суд от 26 сентября 2017 года, которым ранее не судимый 46-летний Андрей Росляков осужден за умышленное причинение работнику автомойки тяжкого вреда здоровью.

Установлено, что 3 января 2016 года в помещении автомойки на улице Октябрьской в городе корабелов Росляков вступил в конфликт с одним из сотрудникам. Поводом к тому послужили повреждения колесных дисков автомобиля обвиняемого. В результате фигурант дела нанёс оппоненту около 10 ударов руками и ногами по голове и телу. Также он дважды выстрелил потерпевшему в спину и голову из травматического пистолета, после чего этим же пистолетом не менее четырёх раз ударил его по голове. Из-за вышеуказанных действий пострадавшему был причинён тяжкий вред здоровью.

Апелляционная инстанция Архангельского областного суда оставила без удовлетворения жалобы потерпевшего, осуждённого и его защитника, заявлявших о суровости назначенного наказания.

Рослякову предстоит отбывать наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима. Также он должен возместить моральный вред избитому им работнику автомойки в размере 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.