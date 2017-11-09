Архангелогородцы вновь становятся жертвами телефонных мошенников

В Архангельске зафиксировано несколько фактов мошеннических действий, связанных с хищением денег у северян.

Так, 19 ноября в полицию обратился мужчина, сообщивший, что днём ранее с неизвестного номера ему позвонил неизвестный, который представился знакомым. Под предлогом займа денег злоумышленник похитил у потерпевшего порядка 20 тысяч рублей. Перевод заявитель осуществил через систему дистанционного управления финансами.

Аналогичное преступление было совершено 18 ноября в отношении ещё одной местной жительницы. Женщина разместила в сети Интернет информацию о намерении сдать квартиру в наём. Через некоторое время на объявление откликнулся мужчина, связавшись с потерпевшей по мобильному телефону. Он пояснил, что готов снять квартиру и ему нужны реквизиты банковской карты, чтобы осуществить перевод. Когда гражданка выполнила данную просьбу, с её счета пропали деньги.

В пресс-службе регионального УМВД полицейские напоминают гражданам о необходимости сохранять бдительность, никому не сообщать реквизиты и коды банковских карт. Ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать посторонним людям конфиденциальную информацию – номер карты, PIN и CVV коды.

А любые проблемы с банковской картой решать только по номеру телефона службы технической поддержки банка, указанного на её обратной стороне.