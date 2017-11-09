Жительница Котласа укусила полицейского за палец

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 29-летней котлашанки. Она подозревается в применении насилия в отношении представителя власти.

По версии следствия, днём 25 сентября на одной из котласских улиц сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков выполняли поручение следователя по приводу подозреваемой для участия в следственных действиях по уголовному делу о незаконном обороте психотропных средств. Женщина же, желая воспрепятствовать законным действиям представителей власти, укусила одного из них за палец руки. В результате полицейскому была причинена физическая боль и укушенная рана. Второй страж правопорядка, которого фигурантка дела также пыталась укусить, пресёк её противоправные действия.

Как пояснила следователю сама подозреваемая, он не исключает, что могла кусаться.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.