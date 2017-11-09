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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/11/19/54028.html

Происшествия

Архангелогородец похитил ноутбук в Котласе

Архангелогородец похитил ноутбук в Котласе
В конце октября 2017 года в дежурную часть ОМВД России «Котласский» поступило сообщение о том, что из комнаты общежития, расположенного по улице Мелентьева в г. Котлас, неизвестный похитил ноутбук стоимостью порядка 25 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемый в совершении преступления был установлен и задержан. Им оказался нигде не работающий, ранее неоднократно судимый, в том числе за аналогичное преступление, 34-летний архангелогородец. Похищенный ноутбук изъят сотрудниками полиции и вскоре будет передан владельцу.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело статье «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, сообщает пресс-служба регионального УМВД. 

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Комментарии
vlad1950, сегодня 20:37

совсем от нищеты и бесправия одтчали поморы все новости про дикость поморскую
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