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Воскресенье, 19 ноября, 03:20

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/11/18/54019.html

Происшествия

В Поморье мошенники вновь крадут деньги с банковских карт граждан

В Поморье мошенники вновь крадут деньги с банковских карт граждан
В Няндоме сотрудниками полиции зафиксирован факт совершения мошеннических действий в отношении 29-летней местной жительницы.

Неизвестный через Интернет под предлогом выдачи кредита на приобретение автомобиля, предложил пострадавшей оформить его через банкомат одного из банков. Путём обмана и злоупотребления доверием злоумышленник похитил с денежного счёта женщины около 70 тысяч рублей со счета девушки.

Еще одно преступление подобного характера было совершено в Мирном. Там 16 ноября неизвестный под предлогом покупки земельного участка узнал у продавца реквизиты банковской карты. Далее при помощи системы дистанционного управления финансами похитил со счёта более 100 тысяч рублей.

В обоих случаях возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Сейчас сотрудники полиции ведут розыск преступников.

В пресс-службе регионального УМВД напоминают гражданам о необходимости сохранять бдительность и ни в коем случае не сообщать посторонним лицам реквизиты и коды личных банковских карт. Все возникающие вопросы необходимо решать по бесплатному и круглосуточному телефону службы технической поддержки банка, который указан на оборотной стороне пластиковой карты, либо путем личного визита в ближайшее отделение банка.

Вчера 14:23

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Комментарии
кто жертва мошенников?, сегодня 00:43

...похитил с денежного счета женщины около 70 тысяч рублей со счета девушки.Чудеса да и только!Без хирургического вмешательства женщина снова девушкой стала!Слава мошенникам!
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