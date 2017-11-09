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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/11/18/54015.html

Происшествия

В Котласе бывший продавец дважды обокрал магазин, в котором работал

В Котласе бывший продавец дважды обокрал магазин, в котором работал
Неделю назад, 10 ноября, в полицию Котласа поступило сообщение от владельца одного из магазинов на улице Гагарина. Он рассказал, что из кассы его торговой точки были похищены порядка 90 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска смогли установить и задержать подозреваемого в совершении преступлении. Им оказался нигде не работающий 24-летний молодой человек. Примечательно, что ранее он работал в этом же магазине продавцом, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В ходе расследования была установлена его причастность к совершению ещё одной кражи денежных средств, имевшей место в июле этого года всё в том же торговом заведении.

В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

 

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