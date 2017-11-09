В Котласе бывший продавец дважды обокрал магазин, в котором работал

Сотрудники уголовного розыска смогли установить и задержать подозреваемого в совершении преступлении. Им оказался нигде не работающий 24-летний молодой человек. Примечательно, что ранее он работал в этом же магазине продавцом, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В ходе расследования была установлена его причастность к совершению ещё одной кражи денежных средств, имевшей место в июле этого года всё в том же торговом заведении.
В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.