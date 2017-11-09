В Архангельске водитель мопеда ударил полицейского

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего жителя областного центра. Он подозревается в применение насилия в отношении представителя власти.

По версии следствия, ночью 28 сентября в Соломбальском округе Архангельска инспекторы ГИБДД остановили мопед, которым управлял подозреваемый с признаками алкогольного опьянения. Стоит отметить, что ранее он был лишён права управления транспортным средством за совершение аналогичного правонарушения.

Подозреваемый при составлении в отношении него административных материалов, с целью воспрепятствования законным действиям полицейского, нанес удар головой в мотоциклетной каске по лицу представителю власти. В результате страж порядка телесное повреждение в виде раны губы, которое расценивается как лёгкий вред здоровью.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

В производстве отдела дознания находится уголовное дело по обвинению вышеуказанного водителя по факту управления транспортным средством лицом, подвергнутым административному наказания.

Дело принято к производству, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.