Подгоревший ужин напугал жильцов архангельской пятиэтажки

Вчера вечером обитатели пятиэтажного дома №11 на улице Тимме в областном центре почувствовали распространяющийся по зданию запах гари. В самом подъезде отчётливо ощущалось задымление.

Граждане незамедлительно обратились за помощью в пожарную охрану. На место происшествия подъехали расчеты пожарной части №1 и областной службы спасения.

Было проведено обследование нижних этажей на наличие очагов горения и дыма. В ходе разведки удалось установить, что в одной из квартир на плите подгорела пища. Хозяин квартиры, предположительно, находившийся в алкогольном опьянении, к тому времени уже потушил свой дымящийся ужин.

В медицинской помощи мужчина не нуждался. В его квартире и подъезде было организовано проветривание, сообщают в областной службе спасения.