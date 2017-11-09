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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/11/17/54004.html

Происшествия

Подгоревший ужин напугал жильцов архангельской пятиэтажки

Подгоревший ужин напугал жильцов архангельской пятиэтажки
Фото с сайта food-hacks.wonderhowto.com
Вчера вечером обитатели пятиэтажного дома №11 на улице Тимме в областном центре почувствовали распространяющийся по зданию запах гари. В самом подъезде отчётливо ощущалось задымление.

Граждане незамедлительно обратились за помощью в пожарную охрану. На место происшествия подъехали расчеты пожарной части №1 и областной службы спасения.

Было проведено обследование нижних этажей на наличие очагов горения и дыма. В ходе разведки удалось установить, что в одной из квартир на плите подгорела пища. Хозяин квартиры, предположительно, находившийся в алкогольном опьянении, к тому времени уже потушил свой дымящийся ужин.

В медицинской помощи мужчина не нуждался. В его квартире и подъезде было организовано проветривание, сообщают в областной службе спасения.

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