Двое архангелогородцев отправятся в колонию за сбыт гашиша

Установлено, что Колпаков и Чепушев, договорившись об обмене наркотического средства на автомобиль и подыскав продавца транспортного средства, 10 января 2017 года на территории гаражно-строительного кооператива в г. Архангельске незаконно сбыли сотруднику полиции, действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия, наркотическое средство гашиш массой около 1 кг.
Приговором суда Колпакову и Чепушеву назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 50 000 рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Приговор суда в законную силу не вступил.