Двое архангелогородцев отправятся в колонию за сбыт гашиша Ломоносовский районный суд Архангельска согласился с позицией государственного обвинителя и признал ранее не судимых 30-летнего Дмитрия Колпакова и 27-летнего Илью Чепушева виновными в незаконном сбыте наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. Установлено, что Колпаков и Чепушев, договорившись об обмене наркотического средства на автомобиль и подыскав продавца транспортного средства, 10 января 2017 года на территории гаражно-строительного кооператива в г. Архангельске незаконно сбыли сотруднику полиции, действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия, наркотическое средство гашиш массой около 1 кг. Приговором суда Колпакову и Чепушеву назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 50 000 рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Приговор суда в законную силу не вступил. Нашли ошибку? Выделите текст,

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