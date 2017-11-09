Архангелогородцу стало плохо в погребе — потребовалась помощь спасателей

Жителю областного центра внезапно стало плохо, когда он спустился в погреб. Случилось это около полуночи.

Его товарищ бросился за помощью к спасателям. Он добежал до станции областной службы спасения и постучал в окно. Когда ему открыли, то мужчина рассказал о случившемся.

Спасатели выехали к деревянным строениям, расположенным совсем рядом со зданием АОСС на берегу Северной Двины. Из погребе они вызволили 54-летнего пострадавшего, который жаловался на боль в животе и слабость в ногах.

Поскольку бригада скорой помощи не могла подъехать вплотную к погребу, спасатели довели больного до дороги. Там он был передан медикам, сообщают в пресс-службе АОСС.