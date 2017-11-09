В Коноше обеспокоены участившимися пожарами в покинутых деревянных домах

Вчера в седьмом часу утра в противопожарную службу посёлка Коноша позвонил неизвестный, коротко сообщил о пожаре многоквартирного двухэтажного деревянного дома по улице Солнечной.

Ранее всем жильцам этой «деревяшки» были предоставлены квартиры по программе переселения ветхого жилья. Сам же дом пустовал и был предназначен под снос. Однако всё его остекление было целым, кое-кто из жильцов ещё не успел вывезти оставшуюся мебель.

Возгорание было обнаружено в том же подъезде, что и утром 8 ноября - тогда этот дом вспыхнул впервые. Правда, в том случае загорелась другая квартира. Неделю назад пожар удалось потушить на ранней стадии, когда огнем было задето не более трёх квадратных метров площади. Благо, огонь заметили вовремя.

При пожаре в среду пламя ушло в квартиры второго этажа и на чердак. Пожарным всё-таки удалось спасти дом от уничтожения. Причину пожара сейчас устанавливают. Ведётся расследование, сообщает портал «Безопасность Архангельской области».

С начала года в Коноше число возгораний на объектах, предназначенных под снос, перевалило за два десятка. Проблему вынесли на заседание районной комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Всех неравнодушных граждан в случае подозрений на злонамеренные действия в расселённом деревянном фонде просят сразу же обращаться в правоохранительные органы.