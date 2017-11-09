В Архангельске пьяная посетительница ресторана поцарапала полицейского

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 35-летней жительницы областного центра. Она подозревается в применении насилия в отношении представителя власти.

По версии следствия, ночью 12 сентября сотрудники патрульно-постовой службы прибыли по вызову в один из ресторанов города. Там одна из посетительниц, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, нарушала общественный порядок. При документировании административного правонарушения подозреваемая, желая избежать правового разбирательства, поцарапала сотрудника полиции, а также пнула его по ноге, причинив тому физическую боль и телесные повреждения в виде ссадин.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Производится сбор доказательственной базы, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

Сама возмутительница спокойствия пояснила, что была пьяна и плохо помнит события вышеуказанной ночи.