Северянина, сбившего насмерть человека, приговорили к трём годам и лишили автомобиля

Вилегодский районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал виновным 27-летнего Анатолия Федяева. Ему инкриминировалось нарушение «пьяное» нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Установлено, что 10 июля 2016 года Федяев в состоянии алкогольного опьянения сел за руль автомобиля «ВАЗ-21074». Двигаясь по автодороге в селе Ильинско-Подомское, он превысил безопасную скорость и не справился с управлением. В результате заноса машины хмельной рулевой совершил наезд на идущих по обочине дороги 19-летнюю девушку и 22-летнего молодого человека. В результате первой был причинён тяжкий вред здоровью, а второй скончался от полученных травм.

Решением суда Федяеву назначено наказание в виде трёх с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также он лишён права управления транспортными средствами сроком на два года.

Кроме того, по ходатайству прокуратуры, заявленному в ходе рассмотрения уголовного дела, суд изъял автомобиль Федяева, управляя которым он совершил преступление. Машина передана судебным приставам для обращения на него взыскания в счет уплаты возмещения ущерба потерпевшим.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.