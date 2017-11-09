На трассе «Архангельск – Северодвинск» автобусом сбиты двое пешеходов

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое случилось на автодороге «Архангельск-Северодвинск».

По предварительной информации, водитель пассажирского автобуса Volvo двигался по трассе в сторону областного центра. В районе деревни Шихириха он допустил наезд на двух граждан, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Причём от удара одного из пострадавших отбросило на проезжую часть, где на него наехал неустановленный легковой автомобиль. Оба пешехода были госпитализированы.

Сейчас на месте ЧП работают сотрудники полиции, которые разбираются во всех обстоятельствах произошедшего, сообщает пресс-служба регионального УМВД.