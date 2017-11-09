В Онежском районе система видеонаблюдения не спасла дом от воров

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за кражи 25-летнего жителя Онежского района и его 17-летнего знакомого. Оба подозреваются в краже, совершённой с незаконным проникновением в жилище.

По версии следствия, на стыке октября и ноября молодые люди, разбив окно, незаконно проникли в частный дом, расположенный на побережье Белого моря. Оттуда они похитили техническое оборудование для видеонаблюдения, которым был оборудован дом, и другое имущество. Общая сумма нанесённого ими ущерба составила более 80 тысяч рублей. С похищенным с места преступления друзья скрылись, распорядившись добычей по собственному усмотрению.

В ходе признательных показаний задержанные пояснили, что часть наворованного уже успели продать.

Сейчас производится сбор доказательственной базы, допрашиваются свидетели по делу. В ходе следствия будут выясняться причины и условия, способствовавшие совершению несовершеннолетним преступления, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.