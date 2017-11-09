Полиция просит помощи: в Архангельской области пропал пенсионер

Приметы разыскиваемого: на вид 75-80 лет, рост 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые короткие, глаза светло-серые, зубы отсутствуют за исключением одного на верхней челюсти.
Был одет в синюю футболку, кофту-джемпер чёрного цвета, трико черного цвета с лампасами белого цвета, чёрную короткую куртку из плащевой ткани, вязаную шапку синего цвета, чёрные брюки и резиновые сапоги чёрного цвета.
Всех, кому что-либо известно о судьбе и местонахождении пенсионера, сотрудники полиции просят сообщить об этом по телефонам: 8(81843) 4-12-02, 8-921-673-77-35 или 02.