Полиция просит помощи: в Архангельской области пропал пенсионер Сотрудниками ОМВД России по Вилегодскому району разыскивается без вести пропавший Лазарев Леонид Гаврилович, 1941 года рождения, проживающий в селе Павловск. Он ушёл из дома 2 ноября, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Приметы разыскиваемого: на вид 75-80 лет, рост 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые короткие, глаза светло-серые, зубы отсутствуют за исключением одного на верхней челюсти. Был одет в синюю футболку, кофту-джемпер чёрного цвета, трико черного цвета с лампасами белого цвета, чёрную короткую куртку из плащевой ткани, вязаную шапку синего цвета, чёрные брюки и резиновые сапоги чёрного цвета. Всех, кому что-либо известно о судьбе и местонахождении пенсионера, сотрудники полиции просят сообщить об этом по телефонам: 8(81843) 4-12-02, 8-921-673-77-35 или 02. Нашли ошибку? Выделите текст,

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