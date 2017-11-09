Архангельский бомж устроил поножовщину из-за того, что ему не дали одеяло

Завершено предварительное следствие по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 43-летнего мужчины без определенного места жительства. На сей раз ему инкриминируется покушение на убийство.

По версии следствия, в ночь на 25 августа обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил поножовщину в одном из домов по проспекту Ломоносова в областном центре. В ходе конфликта он нанёс своему товарищу несколько ударов ножом в область расположения жизненно важных органов. Потерпевший остался жив благодаря тому, что оказал активное сопротивление. Также расправе помешал сосед, который, заслышав шум, вбежал в квартиру, пресёк противоправные действия злоумышленника и вызвал раненому скорую помощь.

В ходе допроса фигурант дела признал свою вину и пояснил следователю, что вернулся от соседей в квартиру к потерпевшему, у которого проживал. Между ними произошла ссора после того, как хозяин отказался поделиться с гостем одеялом. В порыве гнева обвиняемый ударил приятеля ножом, а когда к ним зашёл сосед, он выбросил орудие преступления в форточку.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. В связи с этим уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.