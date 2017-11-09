В Котласском районе пьяная девушка влезла в дом пенсионера и избила хозяина

Вступил в законную силу приговор Котласского городского суда, согласившегося с позицией государственного обвинителя и признавшего виновной 23-летнюю жительницу Котласского района Марину Панину. Ей инкриминировались незаконное проникновение в жилище и разбой.

Установлено, что Панина в ночь с 9 на 10 июня, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершила преступление в посёлке Харитоново Котласского района. Через оконный проём она незаконно проникла в дом пожилого человека. Незваная гостья попросила хозяина-пенсионера дать ей денег в долг, но, получив отказ, решила забрать их силой. Нанеся пострадавшему несколько ударов металлической тростью по голове, но так и не найдя денег, злоумышленница с места совершения преступления скрылась.

Приговором суда ей назначено наказание в виде двух лет и одного месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.