В жилом доме Няндомы произошёл пожар из-за невыключенного утюга

Через час её соседи почувствовали характерный запах горения. Недолго думая, они вызвали пожарных.
Прибывшие на место огнеборцы эвакуировали из квартиры со второго этажа молодую семью с полугодовалой девочкой, ибо на момент прибытия вся лестничная клетка была заполнена дымом.
Сама хозяйка загоревшейся квартиры узнала о пожаре по возвращении обратно. Сообщить ей о случившемся раньше было невозможно — свой мобильный телефон она также забыла дома. В результате огнём повреждена одна комната, но остальная часть квартиры осталась пригодной для проживания. В остальном же ни дом, ни кто-либо из его жильцов не пострадали.