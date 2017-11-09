В жилом доме Няндомы произошёл пожар из-за невыключенного утюга

Накануне в Няндоме около полудня случился пожар в двухэтажном кирпичном доме. В одной из квартир женщина гладила брюки, но, боясь опоздать на автобус, позабыла выключить утюг.

Через час её соседи почувствовали характерный запах горения. Недолго думая, они вызвали пожарных.

Прибывшие на место огнеборцы эвакуировали из квартиры со второго этажа молодую семью с полугодовалой девочкой, ибо на момент прибытия вся лестничная клетка была заполнена дымом.

Сама хозяйка загоревшейся квартиры узнала о пожаре по возвращении обратно. Сообщить ей о случившемся раньше было невозможно — свой мобильный телефон она также забыла дома. В результате огнём повреждена одна комната, но остальная часть квартиры осталась пригодной для проживания. В остальном же ни дом, ни кто-либо из его жильцов не пострадали.