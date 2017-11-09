Архангельская полиция выясняет детали смертельного ДТП на Краснофлотском мосту

Вчера утром в полицию областного центра поступило сообщение о дорожно-транспортом происшествии на Краснофлотском мосту. Стражи правопорядка незамедлительно прибыли на место.

Согласно предварительной информации, мужчина, управляя автомобилем «Лада», не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автомашиной «Газель».

В результате ДТП водитель «Лады» скончался на месте, пассажир легковушки был госпитализирован областную клиническую больницу. По имеющимся данным, погибший мужчина не имел права на управление транспортным средством.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба регионального УМВД.